De tractor Kerst Run lokte heel veel volk naar Geel. Voor de eerste maal in negen jaar reden de tractors over de Kerstmarkt in het centrum. Langsheen het parcours van 20 km stonden enkele duizenden mensen. De organisatie sprak van de beste editie ooit.

Traktor Kerstrun 2016 over de Markt in Geel #KerstinGeel Geplaatst door Toerisme Geel op zaterdag 17 december 2016