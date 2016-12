Vertegenwoordigers van het stadsbestuur en van Gavra hebben maandag de samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de toekomstige inrichting van de stationsomgeving in Geel verder te onderzoeken. Enige tijd geleden maakte het bedrijf Gavra bekend dat het op termijn de bedrijfsterreinen bij het station wil verlaten. In samenwerking met het bedrijf krijgt de stad heel wat opportuniteiten om de site te ontwikkelen als een stedelijke aantrekkingspool.

Het stadsbestuur wil de strategisch gelegen stationsomgeving transformeren naar een hoogwaardige en stedelijke woon- en werkomgeving. Naast de mogelijkheid om met een hogere dichtheid te bouwen, is er ook voldoende aandacht voor kwalitatieve publieke ruimten en groen en voor een goede relatie met de omgeving.

Om het proces zo transparant mogelijk te laten verlopen, kiest de stad voor de procedure via het decreet ‘complexe projecten’. Deze procedure garandeert dat veel aandacht wordt besteed aan communicatie en participatie met alle betrokkenen. Behalve het bedrijf Gavra zijn dit o.a. de bewoners, vervoersmaatschappijen, handelaars en verschillende grondeigenaren in de omgeving.

Vorige week keurde de gemeenteraad de startbeslissing over het project goed. Hiermee kan de onderzoeksfase van het project van start gaan, waarbinnen in een open proces zal worden nagedacht over verschillende mogelijke invullingen voor de omgeving van het station. Daarna volgt de uitwerkingsfase en nog later de uitvoeringsfase. De uitvoering van het project is gepland vanaf 2020.