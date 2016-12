De Antwerpse rapster Slongs Dievanongs en chouchou van Festival Special geeft een uniek concert op donderdag 22 december op om 20u. in café De Werft met de steun van Sistaflex en DJ Buda. Kaarten bestel je aan 15 euro/stuk via mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Het concert is tenvoordele van Avalympics vzw en dit tijdens de Warmste week, die nu wordt gehouden.