De grootste hinder tijdens de werken aan de N13 tussen Olen en Geel gaat pas voor maart van volgend jaar zijn. Dan moet het verkeer in éénrichting van Geel naar Herentals. Drinkwatermaatschappij Pidpa legt nu al nieuwe buizen voor de waterleiding en doet dat ook in januari en februari, zonder al te veel hinder voor het verkeer. Zo kunnen automobilisten de belangrijke verbindingsweg nog blijven gebruiken tot eind februari. Het fietspad wordt wel in de rijrichting van Herentals tot eind februari plaatselijk ingenomen naargelang de werken vorderen. Naast een structureel onderhoud van de gewestweg en enkele zijstraten, komt er onder meer riolering, een nieuwe waterleiding én worden de fietspaden volledig vernieuwd. Meer informatie over de vorderingen van de werken volg je hier.