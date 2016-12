De eindejaars Bob-campagne is volop aan de gang. Sinds 25 november controleerde de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout al 2256 bestuurders op alcoholgebruik. 99 procent van hen legde een negatieve alcoholtest af. Vijf chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Deze kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 170 euro. Twaalf bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Deze kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Vijf rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De eindejaars Bob-campagne loopt nog tot 30 januari.