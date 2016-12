400 leerlingen van verschillende basisscholen uit de regio maakten op een vrijblijvende manier kennis met SAG. Tijdens de afgelopen examenperiode werd in het St Aloysiusinstituut vier dagen lang 'Hello SAG' georganiseerd. De nadruk lag vooral op kennismaking en spel en veel minder op informatie. Uit de evaluaties blijkt dat leerlingen van het zesde leerjaar zeer enthousiast zijn over dit initiatief en het is daarom zeker de bedoeling van de school om Hello SAG in de toekomst op één of andere manier te blijven herhalen. Alle jongeren en ouders uit de ruime regio krijgen ook nog de kans om te komen verkennen, informeren en proberen tijdens de VIP-dag op zaterdag 18 februari. Deze VIP-dag vervangt de vroegere infoavonden van Sint Aloysius en de PEP-dag van 't Peperstraatje.