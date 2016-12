De vier Kempense ziekenhuizen gaan samenwerken. Dat schrijven de kranten Gazet van Antwerpen en het Nieuwsblad. De handtekeningen werden gisteren gezet. Begin maart kwam er een intentieverklaring voor samenwerking van de vier en nu is het dus een feit. De samenwerking tussen de ziekenhuizen uit Geel, Mol, Herentals en Turnhout krijgt een apart juridische structuur in de vorm van een vzw met een eigen werking. De artsen en medische raden van de ziekenhuizen worden sterk betrokken bij het beleid van het netwerk.