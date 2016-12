In de maand januari flitsen de agenten van de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout in de Lebonstraat en in Rauwelkoven in Geel, in de Borgtstraat en in Hezemeer in Laakdal en in de Burgemeester Adriaensenlaan en op de Molenberg in Meerhout. Ook op andere plaatsen worden snelheidscontroles gehouden.