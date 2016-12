Het retributiereglement van de brandweerzone Kempen werd goedgekeurd door de zoneraad. Het tarief is in alle gemeenten van de zone hetzelfde. Sommige interventies van de brandweer zijn gratis, voor andere moet de gebruiker betalen. De interventies blijven voor brandbestrijding, ontploffing, rampen en andere situaties waarbij mensen in gevaar zijn gratis. Het reglement gaat in vanaf 1 januari. Het nieuwe reglement komt er omdat het vorige onvolledig was en soms voor interpretatie vatbaar. Klik hier voor de tarieven