De studenten van de opleiding Energietechnologie van Thomas More voeren energiestudies uit voor handelszaken onder de noemer van het streekproject Kempen2020. De focus ligt dit jaar op slagerijen en bakkers. De studenten brengen het energieverbruik van bakkers en beenhouwers in kaart en doen aanbevelingen om de energiefactuur van deze handelszaken te doen dalen. Het project loopt van 13 februari tot 5 mei van volgend jaar. Ben je beenhouwer of bakker, dan klik je hier voor meer informatie.