De brug van Klavet over de E313

De politie van de zone Geel-Laakdal-Meerhout pakte woensdag een 31-jarige man uit Lier op in de omgeving van Klavet in Geel-Stelen. Er zijn grondige aanwijzingen dat de Lierenaar stenen en puin vanop de brug van Klavet op de E313-snelweg gooide.

De lokale politie was gewaarschuwd door de snelwegpolitie, nadat die de voorbije week verscheidene klachten had ontvangen van bestuurders die schade aan hun auto hadden opgelopen door over bouwpuin op de snelweg te rijden. Het vermoeden rees dat iemand die obstakels vanop de brug op het wegdek gooide.

Extra patrouilles met een anonieme wagen leverden woensdag resultaat op. De Lierenaar werd niet op heterdaad betrapt, maar wel in de omgeving aangetroffen. Er zijn goede aanwijzingen dat de man het bouwpuin op de weg gooide. Het parket leidde hem woensdag nog voor de onderzoeksrechter in Turnhout, die zijn aanhouding bevestigde.

Het gerechtelijk onderzoek moet nu uitwijzen of dezelfde man verantwoordelijk is voor gelijkaardige feiten eerder dit jaar. De politie vermoedt dat hij de brug in Klavet specifiek uitkoos omdat daar bijzonder weinig verkeer passeert.