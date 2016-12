Vanaf 1 januari geldt overal in Vlaanderen een snelheidslimiet van 70 km/u op iedere weg buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2 weg met middenberm is. Het zijn dus vooral de borden die veranderen en niet de snelheid. Enkel waar een andere snelheid geldt, gaat een bord staan. In Geel mag je enkel nog 90 km/u rijden op de Westelijke Ring tussen het rondpunt van Antwerpseweg en het rondpunt met de Molseweg en Meerhoutseweg en op het stuk ring vanaf kruispunt met Larumseweg tot aan de aansluiting met de nieuwe verbindingsweg N19g richting Kasterlee. Op de Ring vanaf het kruispunt met de Larumseweg tot aan het rondpunt van de Antwerpseweg is de snelheid nu al beperkt tot 70 km/u. Op wegen waar 70 km/u geldt, staat niet langer een bord. Een goede zaak voor de verkeersveiligheid omdat er minder verkeersborden gaan staan en dat betekent weer dat je als automobilist minder wordt afgeleid.