Wie voor een vermageringsoperatie staat of net zo’n ingreep onderging, kan zich in ons land voortaan online laten begeleiden. Het Sint-Dimpna ziekenhuis in Geel is het eerste ziekenhuis in ons land dat zijn patiënten digitaal mee opvolgt tijdens het hele behandelingsproces. Sinds deze maand nemen al vijftig mensen deel aan het programma. Dit moet zorgen voor een betere kwaliteit van de zorg, een kostenbesparing in de behandeling, een korter ziekenhuisverblijf en betere en meer langdurige resultaten wat gewichtsverlies betreft.

Betere voorbereiding op de operatie

Marianne Noyens (57) uit Kasterlee werd twee weken geleden geopereerd. Via het online platform BePATIENT staat ze vanaf haar eerste contact met het obesitascentrum permanent in contact met de artsen en verplegers die haar opvolgen. Veel vragen die normaal snel op papier ingevuld worden, kunnen nu rustig in de thuissituatie doorgenomen worden: vragen over beweging, werk, jeugd, eetgewoonten, geestelijke gezondheid of levenskwaliteit. Zeven dagen voor de operatie worden dan de laatste richtlijnen voor voeding en medicatie doorgegeven.

Dokter Thierry Lafullarde, die de operatie uitvoerde, merkt dat patiënten de vragenlijst zo vollediger invullen. Een gesprek om de operatie te bespreken, gebeurt zo efficiënter en gerichter. Patiënten komen ook rustiger en beter geïnformeerd naar de operatie. De website geeft aan de patiënt met mondjesmaat de specifieke informatie die nodig is voor dat stadium van behandeling waarin de patiënt zich bevindt. Hoe beter de patiënt is geïnformeerd, hoe beter hij met de ingreep kan omgaan en hoe beter de resultaten.

Gewicht en bloeddruk delen na de operatie

Doordat de patiënt ook een speciale weegschaal meekrijgt naar huis, kan die ook na de operatie voornamelijk van thuis uit opgevolgd worden. Via een app op de smartphone wordt de evolutie van het gewicht rechtstreeks in het platform ingegeven waardoor de dokter dit onmiddellijk ziet. Als het gewicht niet of net te snel zakt, kan dan tijdig worden ingegrepen. Als de patiënt ook medicatie neemt om de bloeddruk te verlagen, wordt ook de bloeddruk dagelijks op dezelfde manier doorgegeven aan het ziekenhuis. Indien nodig verwittigt het ziekenhuis de patiënt dan via het platform dat hij of zij zich naar de huisarts moet begeven voor een aanpassing van de medicatie.De nood aan medicatie om de bloeddruk te verlagen, daalt immers bij gewichtsverlies. Via het platform krijgt de patiënt ook bericht wanneer een bloedcontrole bij de huisarts nodig is.

Het platform is speciaal voor het ziekenhuis ontworpen. De kost van het platform neemt het ziekenhuis helemaal voor zich, de patiënt betaalt niets extra. Met deze investering wil Dr. Lafullarde van Sint-Dimpna Ziekenhuis niet alleen de resultaten op korte en lange termijn verbeteren, maar ook de hospitalisatieduur verkorten en mogelijke problemen sneller ontdekken en aanpakken. Op lange termijn zal de kostenbesparing voor de gezondheidszorg aanzienlijk zijn: minder fysieke consultaties zorgen voor minder gebruik van ziekenhuisfaciliteiten, ruimte en personeel, het korter op de bal spelen bij problemen kan resulteren in minder heropnames in het ziekenhuis, en een betere opvolging geeft betere resultaten en dus ook minder herval in obesitas en dus minder kosten voor de gezondheidszorg.