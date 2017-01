Slagerij Vandecruys en bakkerij Mariën herlanceren het 'pensenbroodje'. Na een onderbreking van bijna twee jaar gaat dit superlekker broodje terug verkrijgbaar zijn in alle winkels van Slagerij Vandecruys en bakkerij Mariën en daarbovenop via de webshop van slagerij Vandecruys van 5 januari tot en met 5 februari.

Het pensenbroodje is een bladerdeeggebakje van bakkerij Mariën gevuld met de beroemde zwarte pens van Slagerij Vandecruys, een erkend Kempisch streekproduct, en voor het pensenbroodje worden ze speciaal uniek op maat gemaakt.

Slagerij Vandecruys en Bakkerij Mariën zijn ervan overtuigd dat samenwerking met onze collega ondernemers uit de Kempen de toekomst is. 'Want samen de handen in mekaar slaan versterkt het ondernemerschap', is de boodschap van beide Kempense bedrijven.