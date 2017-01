De winkel van Neckermann.com in de Nieuwstraat is dicht na het faillissement van de overkoepelende vennootschap die de fysieke winkels uitbaatte. Een rechtbank van Midden-Nederland sprak het faillissement uit. Met de fysieke winkels wou het van oorsprong postorderbedrijf een multichannel verkoop organiseren. Buiten de winkel in Geel zijn ook de twee andere Belgische winkels dicht. Zij waren gevestigd in Schelle en Stekene.