Een medisch urgentievoertuig (MUG) van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna in Geel is donderdagochtend zelf betrokken geraakt in een verkeersongeval. De hulpverleners waren rond 6u op weg naar een fietser die op de Larumseweg op het gladde wegdek zwaar ten val was gekomen.

De MUG is zelf op de bevroren baan beginnen te slippen. Het voertuig raakte een andere auto en botste tegen een muurtje. Daardoor is het voorlopig niet meer bruikbaar voor interventies en moet de spoedarts zich van een oudere MUG-wagen bedienen.

Bij het ongeval zelf raakte niemand gewond, maar toen de spoedarts uitstapte, gleed hij zelf ook uit en kwam ten val. Hij raakte lichtgewond.