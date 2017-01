Uit recente cijfers van het Vlaams departement Onderwijs kiezen scholieren uit de Zuiderkempen vooral voor secundaire scholen in de dichtsbijzijnde steden en gemeenten. De geografische ligging en het aanbod van bepaalde opleidingen zijn doorslaggevende factoren. Bijna 80% van de Geelse scholieren kiezen voor één van de scholen in de stad. Toch kiest bijna 6% van de Geelse scholieren voor een school in Westerlo. Maar dat heeft dan weer te maken van de geografische ligging van de deeldorpen Zammel en Oosterlo, die dicht bij Westerlo liggen. Opvallend is dat één op vijf van de Geelse scholieren afkomstig is uit een gemeente die niet aan Geel grenst. Geelse schepen van onderwijs Griet Verhesen zegt hierover dat heel wat tieners per bus of met de trein uit Limburgse gemeenten les volgen. Enerzijds heeft dat te maken met specifieke opleidingen en daarbovenop bieden de Geelse scholen deeltijds onderwijs aan, wat je niet overal kan volgen.