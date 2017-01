De beroemde Geelse gezinsverpleging is ontstaan uit de eredienst van St.- Dimpna met als centrum de St. Dimpnakerk. Tijdens de rondleiding verneem je aan welk ritueel de zieken onderworpen werden in de ziekenkamer, gebouwd aan deze gotische kerk. Men hoopte immers deze geesteszieken tijdens een noveen van negen dagen te genezen van hun krankzinnigheid. Regelmatig komen we beestjes en planten tegen, afgebeeld op glasramen, schilderijen en beelden, soms louter als versiering. Meestal hebben ze echter een symbolische betekenis. De rondleiding start op zondag 8 januari om 14u in de St. Dimpnakerk.