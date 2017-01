Het aantal geboortes daalde vorig jaar licht in het Geelse St-Dimpnaziekenhuis. Van 762 bevallingen in 2015 naar 733 vorig jaar. In de andere ziekenhuizen in de Zuiderkempen stegen de geboortes. In Mol werden maar liefst 8 kinderen meer geboren dan in 2015 en kwam men uit op 778. In Herentals steeg het cijfer met 33 eenheden en kwam men uit 793 bevallingen.