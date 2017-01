In de buurt van Geel, komt een zgn. ‘Insect Valley’. Bedrijven, hogescholen en universiteiten bundelen de krachten om insecten te verwerken tot voedsel, veevoeder en toepassingen voor de chemie, cosmetica en farmacie. De Kempen is pionier in de insectenindustrie. In Millibeter, één van de bedrijven van de ‘insectcluster’, kweken ze vliegenlarven voor verschillende toepassingen. Jaarlijks worden in dit bedrijf 1 miljoen vliegenlarven gekweekt en die eten ieder jaar 40 ton afval, dat ondermeer afkomstig is van etensresten van restaurants.