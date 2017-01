De meisjes U17 van volleybalclub Geel zitten in de finale van de beker van Mol. VC Geel werd opgevist als beste verliezer, een nieuwe kans die de meisjes met beiden handen grepen. Met een degelijk spel zonder weinig persoonlijke fouten werd BVC Balen met een droge 0-3 opzijgezet in de halve finale van de beker van Mol. Uitblinker van dienst was Yinthe Vansant met sterke opslagreeksen en aanvallen. Op 1 mei spelen de meisjes U17 van VC Geel de finale van de beker van Mol in sporthal De Doelen in Geel.