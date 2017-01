Vijftien monumentale bomen in het stadspark worden door boomverzorgers aangepakt. Ze klimmen in de bomen om dode takken en probleemtakken te verwijderen. Bij één boom wordt de kroon gereduceerd om problemen bij wind te vermijden. De verzorgers vellen een andere boom op 6 à 7 meter hoogte, zodat de boom nog een ecologische functie kan vervullen. Tijdens de werken, die vanaf 16 januari starten, wordt de ingang van het stadspark aan de Stationsstraat voor de veiligheid afgesloten. Ook het gedeelte rond de vijvers, van de gedenksteen tot de kiosk, is dan niet toegankelijk. De duur van de boomverzorging hangt af van de weersomstandigheden. Als het vriest, vinden de werken op een later tijdstip plaats.