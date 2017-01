In de stedelijke bibliotheek op de Werft loopt nog tot 22 januari de tentoonstelling Breedbeeld. Die kwam tot stand dankzij een ongewone samenwerking tussen vzw Al-Arm, de vereniging waar armen het woord nemen, de stedelijke kunstacademie en de Gentse organisatie KunstWerkt.

Die twee laatste partners gaven in de periode van september tot januari elke zaterdag een introductie in verschillende kunstvormen en -technieken aan mensen in armoede. Zij leerden zo hun eigen creativiteit ontdekken via schilderkunst, fotografie, keramiek en beeldende technieken.

Het resultaat is een fraaie tentoonstelling met verrassende kunstwerken. Van het project bestaat ook een blogsite: breedbeeld.tumblr.com.