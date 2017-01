Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een stedenbouwkundige vergunning gekregen voor de 'realisatie van de Kempense Noord-Zuid Verbinding'. Dat valt te lezen op de informatiepanelen die het openbaar onderzoek aankondigen, onder meer op het kruispunt van de Westelijke Ring en de nieuwe N19g naar Kasterlee. Volgens de woordvoerder van AWV gaat het om een vergunning voor de al gerealiseerde werken, zoals de aanleg van die N19g, de bouw van de fly-over en bruggenconstructie in Geel-Punt/Oevel, en de minder hindermaatregelen op de Geelse ringlaan en in de omgeving van de op- en afrit Geel-Oost in Laakdal.

De reden is dat de oorspronkelijke bouwvergunning begin 2011 werd afgeleverd. Die was gebaseerd op een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup), dat echter enkele maanden later in 2011 werd vernietigd. Amper een paar maanden later was er al een nieuw grup ontwikkeld en goedgekeurd. Maar intussen waren er verzoekschriften tot schorsing en vernietiging van de bouwvergunning ingediend.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelde in 2011 al dat er geen sprake kon zijn van een schorsing, zodat de geplande werkzaamheden gewoon konden worden uitgevoerd. Maar in de uitspraak ten gronde in de zomer van 2016 kwam de Raad wel tot de conclusie dat de klacht van een bewoner, die door de aanleg van de N19g deels onteigend werd, ontvankelijk was. De Raad vernietigde daarop de in 2011 afgeleverde vergunning en stelde dat de gewestelijk ambtenaar binnen de vier maanden een nieuwe stedenbouwkundige vergunning moest afleveren. Die is op 20 december afgeleverd, zodat nu een openbaar onderzoek loopt.