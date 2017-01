Een jongeman van 19 en een jonge vrouw van 21, beiden woonachtig in Italië, riskeren een celstraf van 1 jaar. Ze drongen op 3 december van vorig jaar een woning aan de Antwerpseweg binnen. Een overbuur zag twee personen aanbellen bij de woning van de slachtoffers. Toen er niemand open deed, trokken ze naar de achterkant van de woning. De overbuur verwittigde de politie en toen de agenten aankwamen liepen er twee personen uit de woning. Ze werden gevat en bleken in het bezit van een gouden ring, een gouden horloge en gouden kettingen. Naast de buit had het tweetal ook een schroevendraaier en sokjes bij zich. Het is een nieuwe trend bij inbrekers om sokjes te gebruiken in plaats van handschoenen omdat het minder verdacht overkomt bij een controle. Het duo had enkele dagen voor de inbraak al eens aangebeld bij de woning. Om te zien of er iemand thuis was. Vonnis volgt op 24 januari.