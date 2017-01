De 21-jarige Mike Van Exel uit Geel is een van de negen kandidaten voor Mister Belgian Style, een schoonheidswedstrijd voor mannen waarvan de finale op 4 maart in het Aldhemhotel in Grobbendonk plaatsvindt. Het is tegelijk de Belgische voorronde voor Mister International.

De Gelenaar wil naar eigen zeggen een stem en ambassadeur zijn voor alle jongeren uit het buitengewoon onderwijs. Zelf liep hij middelbare school in De 3Master in Kasterlee, beter bekend onder de vroegere naam De Mast. "Hiermee hoop ik hen de inspiratie en de moed te geven om ook 100 procent voor hun droom te gaan zoals ik dat nu doe", zegt hij.

De jongeman volgt momenteel een opleiding Bedrijfsbeheer aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Kempen in Mol, waarmee hij later iets in het ondernemerschap met webshops hoopt te doen. "Maar mijn droom blijft toch om iets in de media te kunnen doen", zegt hij.

