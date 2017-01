17 onmiddellijke inningen werden uitgeschreven tijdens gerichte controles op lichte vrachtwagens in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout afgelopen week. In totaal werden 414 voertuigen gecontroleerd. De boetes waren vooral voor overladingen, het niet handenvrij telefoneren achter het stuur, het niet dragen van de veiligheidsgordel en het niet naleven van de reglementen op afmetingen of signalisatie van de lading. 22 bestuurders legden tijdens de actie een negatieve alcoholtest af. Eén bestuurder had een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille en kwam er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 170 euro. De actie vond plaats in Geel en in Meerhout.