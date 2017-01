De eindejaars Bob-campagne is in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout volop aan de gang. Het voorbije weekend controleerden agenten 490 bestuurders. 99 procent van hen legde een negatieve alcoholtest af. Drie bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Deze kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. De controles vonden plaats in de drie gemeenten van de politiezone. De eindejaars Bob-campagne loopt nog tot 30 januari.

Drugs

Eén bestuurders legde een positieve drugstest af. Een dokter nam van hem ook een bloedproef af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

Extra inzet

De politiezone kiest ook dit jaar hoofdzakelijk voor dagelijkse kleinschalige acties. Deze gaan door op alle mogelijke tijdstippen van de dag en op alle mogelijke plaatsen in de zone. Ook controleren we regelmatig op sluipwegen, die vaak door bestuurders met een glaasje teveel op, gebruikt worden.

Inbraken

Bij deze alcoholcontrole ging ook extra aandacht naar verdachte personen die in aanmerking kunnen komen voor inbraken of andere misdrijven. Er werd niets verdachts vastgesteld.