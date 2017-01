De actiegroep die zich het voorbije jaar verzette tegen de hoogbouw in de plannen van vzw Astor om een zorgcomplex op te trekken in de omgeving van Groenhuis en Klein Veldekensstraat heeft beroep aangetekend tegen de afgeleverde bouwvergunning. Het stadsbestuur kende eind vorig jaar een vergunning toe aan het project met 164 wooneenheden, verspreid over zorgflats, groepswoningen en grondgebonden woningen. Vooral de toren van elf verdiepingen vormt daarbij een doorn in het oog.

"Voor onze actiegroep was het niet makkelijk om de switch te maken van de maatschappelijke thema's waarmee wij bijna 4.000 bezwaarschriften konden indienen, naar de strikt juridische benadering", zegt Herman Lambrechts van de actiegroep. "Daarom worden onze belangen verdedigd door meester Jo Van Lommel. De indieners vertegenwoordigen een groep van 64 personen, dus de hele buurt."

De buurtbewoners spelen vooral de gebrekkige stukken uit de bouwaanvraag als twistpunt uit, met onder meer de foutieve cijfers uit de mobiliteitsstudie en het herbekijken van de adviezen van de brandweer over de brandveiligheid, en van de groendienst over de de functie van de geplande bomenrijen.

Maar naast de actiegroep dienden de twee ex-gemeenteraadsleden Rony Van Hemelen en Ludo Helsen een beroep in tegen de bouwvergunning voor Astor. "We wonen zelf ook in de buurt, maar voelen ons ook een beetje mee verantwoordelijk omdat we bepaalde plannen tijdens de vorige legislaturen mee hebben goedgekeurd", zegt het duo. Van Hemelen zetelde twee legislaturen voor CD&V en was zelfs fractievoorzitter, Helsen zetelde één legislatuur voor dezelfde partij.

"We vinden het niet kunnen dat het stadsbestuur de eigen goedgekeurde plannen nu naast zich neerlegt. In het huidige en nog altijd geldende gemeentelijk ruimtelijk structuurplan staat dat opgenomen dat het woonuitbreidingsgebied in Holven voor de komende planperiode bevroren wordt. Het zou zelfs als groene ader benadrukt worden."