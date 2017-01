De gemeente Laakdal gaf de opdracht om de openbare verlichting aan te leggen in Hemeldonk in Eindhout. Schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Frank Sels zegt dat de zichtbaarheid en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers aanzienlijk verhoogd wordt. Hemeldonk is een kleine weg die aansluit op het druk gebruikte fietspad Oude Vorstseweg – Langedijk. Een mooi voorbeeld van een trage weg die niet alleen belangrijk is voor het fietstoerisme, maar ook voor de mensen die via deze weg naar hun werk fietsen. Door ervoor te zorgen dat deze trage wegen ook goed voorzien worden van verlichting gaan meer mensen gebruik maken van deze weggetjes en dus gaan ze ook meer de fiets gebruiken en de auto laten staan. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van de Laakdallers en dat kan alleen maar aangemoedigd worden, aldus Sels. Volgens burgemeester Tine Gielis verhoogt meer licht 's avonds het veiligheidsgevoel in de buurt en durven mensen misschien 's avonds ook makkelijker hun huis uit te komen. Bovendien dacht men ook aan het milieu en koos Laakdal voor energiezuinige led-verlichting. De woningen in Hemeldonk blijven tijdens de werken steeds bereikbaar, maar de achteringang van de woningen langs Rundershoek zijn tijdens de werken niet toegankelijk. De fietsers en voetgangers dienen de omleiding via Oude Vorstseweg en Rundershoek te volgen.