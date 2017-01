In twee handelszaken in het centrum van Geel werd in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Bij de Frietplaneet op de Pas forceerden dieven het slot van de achterdeur en gingen ze aan de haal met enkele honderden euro's wisselgeld uit de kassa. Bij café Den 73 op de Markt konden ze vermoedelijk via het keldergat binnenkomen. Ook daar is de kassa en één van de drie gokautomaten leeggemaakt.