Landelijke Thuiszorg geeft op 26 januari in dienstencentrum Luysterbos informatie over het aanpassen van je woning. Wil je bijvoorbeeld een bad vervangen door een drempelloze douche of wil je een hoger toilet plaatsen? De dienst woningaanpassing geeft je uitleg over hun diensten. Hoe helpen ze je bij het aanpassen van je woning? Hoe gaan ze te werk? Hoe vraag je mogelijke premies aan? Je komt het allemaal te weten op donderdag 26 januari vanaf 9u30 in dienstencentrum Luysterbos. Laat op voorhand wel even weten dat je komt.

Meer info: dienstencentrum Luysterbos, 014 56 70 70, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.