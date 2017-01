In de nacht van woensdag op donderdag brandde het in een fietsenstalling aan studentenkamers aan Drijhoek. 38 studenten werden uit voorzorg even geëvacueerd. Gelukkig bleef de schade beperkt tot enkel de fietsenstalling, die evenwel volledig uitbrandde. Waarschijnlijk werd het vuur aangestoken. De politie onderzoekt de zaak.