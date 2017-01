Geel FM is nu te beluisteren via Proximus TV, dankzij een partnership met Radioline. Toegang krijgen tot Radioline op Proximus TV is heel eenvoudig. Het volstaat de app te installeren vanaf het menu van Proximus TV in de rubriek shop > toepassingen. Zodra de app is geïnstalleerd, kunnen de gebruikers Radioline vinden in de rubriek 'mijn bibliotheek' > mijn toepassingen. De app van Radioline is inbegrepen in het basispakket van Proximus TV. Voor klanten die niet over de laatste generatie decoders beschikken, biedt Proximus ook toegang tot Radioline via de SwipeBox, die elke klant kan aanschaffen en die men kan installeren op elke decoders.