Mechelen B – Geelse TTC A : 4 - 12

Dat Geelse TTC A de punten niet zo maar cadeau kreeg van het derde geplaatste Mechelen bleek al vanaf de eerste partijen. Er werd duchtig gestreden voor elk punt. Danny Gesquière en Kristof Leysens slaagden vóór de pauze in hun opdracht : zorgen voor vier winstpunten voor hun ploeg. Danny en Kristof hoopten dat ofwel Kristof Van Reusel ofwel Alfredo Garcia voor minstens een tweepuntenkloof konden zorgen bij de rust. Alfredo was er dicht bij in zijn eerste match. Hij dwong een bel af maar verloor deze met 13-11. Ook Kristof Van Reusel behaalde een vijfde en beslissende set in zijn tweede partij maar verloor deze zeer nipt. Het was tenslotte Alfredo Garcia die zijn tweede partij zegevierend kon afsluiten, weliswaar in een bel met 11-13. Ruststand : 3 – 5. Deze winst bracht een keerpunt in de wedstrijd. De vier Geelse tafeltennissers wonnen allen hun derde partij en het negende punt dat de winst betekende was binnen. Enkel Alfredo Garcia moest zich nog gewonnen geven in zijn vierde partij. Opvallend : zowel Danny Gesquière als Kristof Leysens wonnen opnieuw al hun wedstrijden. Absoluut een sterke prestatie en een gevaarlijke klip – het bezoek in Mechelen – werd succesvol omzeild.

Borsbeek A – Geelse TTC B : 2 – 14

Borsbeek kon slechts met drie tafeltennissers aantreden. Toch werd door de plaatselijke spelers aardig weerwerk geleverd. Slachtoffer hiervan was Jacky Kreijkamp die twee partijen voor de rust verloor. Hierbij bleef het echter. Zijn maats Ivan Camps, Nico D’Aes en Theo Van de Ven wonnen vlot in drie sets al hun partijen. Van een opmerkelijke prestatie gesproken. Ook Jacky kon met de zege kennismaken en zorgde hierdoor nog voor twee winstpunten voor zijn ploeg. Deze ruime zege moet de tweede herenploeg van Geelse TTC vertrouwen geven en een aanmoediging betekenen om hun volgende partijen eveneens met succes af te werken.

Wedstrijden voor zaterdag 28-01-2017 in het lokaal van Geelse TTC, Bel 19/1 in Geel :

Om 19 uur : Geelse TTC A – Eikenlo A en Geelse TTC B – Antwerpen B. Gratis ingang voor alle wedstrijden.