De meisjes U17 van VC Geel ontvingen in sporthal De Doelen VC Retie 2. Een interessante wedstrijd tussen beide ploegen, omdat Retie ook finalist is voor de beker van Mol. De eerste set ging naar Retie met 17-25 na een trage start van VC Geel met weinig aanvalswerk. VC Geel draaide goed warm in de tweede set en won deze met 25-18. De volgende 2 sets toonde Retie haar kwaliteiten: met 8-25 en 19-25 werd een 1-3 overwinning beklonken. De Geelse dames hebben nog 3 maanden zich voor te bereiden voor de finale van de beker van Mol tegen dit sterke Retie.