De Geelse afdeling van Beweging.net, het vroegere ACW, start met 'Denk Geel' een verruimingsoperatie. Het zoekt nieuw, niet-politiek bloed om inhoudelijk een aantal thema's uit te zetten en te bepalen op welke manier de sociale beweging nog kan wegen op het lokale beleid. De bevoorrechte band die Beweging.net/ACW tot nu toe altijd met CD&V had, wordt daarbij verlaten.

"Tot 2012 konden we, naast het bewegingswerk van onze deelorganisaties, rekenen op een team van erkende lokale bewegingspolitici binnen CD&V-Geel in de gemeenteraad, het OCMW en in verschillende uitvoerende mandaten", stelt Bewegingspunt Geel in een persbericht. "Na de gemeenteraadsverkiezingen bleef er slechts één verkozen bewegingspoliticus in de gemeenteraad. CD&V Geel sloot aansluitend de erkende bewegingspolitici uit voor een lokaal uitvoerend mandaat én OCMW- mandaten en stapte in een coalitie met NV-A. Na 4 jaar is de balans van het beleid van deze coalitie voor onze geëngageerde mensen en voor heel wat Gelenaars ontgoochelend en teleurstellend."

Maar omdat de afdeling sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen niet langer een impact heeft op het lokale sociale beleid wil de beweging zich de volgende maanden herbronnen via een verruimingsoperatie: Denk Geel. "Met Denk Geel willen we in de eerste plaats onze inhoudelijke thema's opnieuw vastleggen, waarop we ons de volgende jaren willen concentreren", zegt voorzitster Ria Caers. "Daarvoor zoeken we nieuwe mensen die met ons daarover mee willen nadenken. We hopen ook mensen aan te trekken die niet politiek actief zijn."

Pas in tweede orde komt de vraag aan bod hoe Bewegingspunt Geel die uitgewerkte thema's op het terrein kan realiseren of aan het beleid kan doorspelen. Maar de bevoorrechte positie die ACW/Bewegingspunt Geel tot nu toe had, is daarbij niet langer het vertrekpunt.

Het partijbestuur van CD&V Geel reageert "afwachten, maar positief" op het bericht van Bewegingspunt Geel. "We zijn ervan overtuigd dat we elkaar opnieuw tegenkomen in onze zoektocht naar het beste sociale beleid voor Geel."