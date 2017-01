Bij een verkeersongeval op de nieuwe verbindingsweg tussen Kasterlee en Geel raakte een bestuurder van een personenwagen gewond. De man belandde met zijn wagen om een nog onduidelijke reden in de gracht. Hij reed in de richting van Geel. De brandweer kwam ter plaatse om de man te bevrijden. Door het ongeval was er maandagochtend lichte verkeershinder op de verbindingsweg N19g