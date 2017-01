De sokken van twee inbrekers werden verbeurd verklaard. Dat is de opvallende vonnis van de correctionele rechtbank in Turnhout. Buiten de sokken werden ook inbrekersmateriaal en een gsm toestel verbeurdverklaard. De twee werden veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 3 met uitstel. Een Servische jongevrouw en jongeman werden op 3 december op heterdaad betrapt bij een inbraak op de Antwerpseweg. Beiden zijn woonachtig in het Italiaanse Napels. De jongeman verliet het huis langs de achterzijde. Bij zijn arrestatie was hij in het bezit van onder meer drie gouden halskettingen, een dure horloge en diamanten. De vrouw had de schroevendraaier op zak waarmee de deur was geforceerd. De twee moeten ook nog elk een boete van 300 euro betalen. Volgens de substituut droegen ze vermoedelijk sokken in plaats van handschoenen tijdens de inbraak, omdat er geen vingerafdrukken gevonden waren.