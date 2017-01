Op het KMO terrein van Multituin aan de Rauwelkoven 87 werd deze week een AED toestel geplaatst. Het AED toestel werd aangekocht door de eigenaar van het KMO terrein Guy Cauwenberghs. Tijdens de kantooruren is er heel wat bedrijvigheid bij de gevestigde bedrijven zoals AGO Jobs en HR, Terra Energy, Multituin, Multivastgoed en enkele andere kleinere bedrijven. Volgens Guy Cauwenberghs is de kans op een hartfalen nooit uit te sluiten bij één van de bezoekers of medewerkers van deze bedrijven. Tijdens de kantooruren is er altijd een opgeleid persoon aanwezig op het terrein die kan ingrijpen als het nodig is. Verschillende medewerkers van de bedrijven die gevestigd zijn op het KMO terrein aan Rauwelkoven volgden een basiscursus reanimatietechnieken met een AED toestel bij het Rode Kruis.