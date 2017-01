De PVDA trekt in Geel bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 naar de kiezer met Greet Daems als lijsttrekster. Dat meldt de regionale televisiezender RTV. Daems is lid van de beweging hart voor hard en ook vakbondsafgevaardigde bij de socialistische vakbond ACOD. De PVDA wil in Geel uitpakken met een volledige lijst en wil graag een zetel halen in de gemeenteraad.