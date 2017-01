Elk jaar van 1 februari tot 15 april sluit Geel de Amerikalaan tussen de Belgiëlaan en Kievermont af voor alle autoverkeer, om padden een veilige oversteek te garanderen. De stad neemt deze maatregel om de talrijke amfibieën te beschermen die de Amerikalaan oversteken naar de poel van het nabijgelegen natuurgebied Reivennen. In tegensteling tot overzetacties is de afsluiting van de straat het enige afdoende middel gebleken om deze belangrijke paddenpopulatie effectief te beschermen tegen het verkeer. De overzetacties in Wilders en Voort blijven bestaan, dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers. De verkeerssituatie daar laat een volledige afsluiting helaas niet toe. Indien de paddentrek door de weersomstandigheden vroeger stopt, zal de Amerikalaan vroeger terug opengesteld worden voor alle verkeer.