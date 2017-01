In het Sint-Aloysiusinstituut in de Kollegestraat hebben directie en leerlingen vrijdag de symbolische eerste steen gelegd voor de uitbreiding van de oude schoolsporthal. Die wordt uitgebreid met een kleedruimte en een vaklokaal op het gelijkvloers, met daar boven een woning voor de nieuwe conciërge. Die moet de nieuwe schoolcampus in de gaten houden wanneer het Sint-Aloysius op 1 september omgevormd wordt naar de middenschool van Kogeka.

Dat betekent dat alle leerlingen van 't Peperstraatje naar de Kollegestraat overkomen, zodat daar één overkoepelende school ontstaat voor alle leerlingen uit het eerste en tweede middelbaar. Deze middenschool bevat alle richtingen die vroeger in de twee scholen bestonden. Sint-Aloysius wordt geen mastodont of grote school, want alleen jongeren van 12 tot 14 komen er terecht. De scholengemeenschap Kogeka hoopt zo dat er ook aan een betere studieoriëntering kan gedaan worden. Na twee jaar kunnen deze jongeren in Geel kiezen voor Sint Jozef, Sint Maria of het Sint Dimpnacollege.

Twee zaken aan deze uitbreiding zijn bijzonder: ten eerste is het de laatste uitbreiding in het Sint-Aloysius, na alle voorgaande en nog aan de gang zijnde werkzaamheden. Ten tweede wordt de kleine uitbreiding van de schoolsporthal bijna volledig in eigen beheer uitgevoerd door leerlingen van de Hout-Bouw-opleiding van het Sint-Jozefinstituut binnen Kogeka.