Crazy Monkey Studio is één van de topspelers op de Belgische gamemarkt. Sinds begin deze maand heeft het ook een vestiging in het Technologiehuis in de Cipalstraat. Eerder startte het zeven jaar geleden in Kontich. Met de vestiging in Geel wil het bedrijf de Kempense programmeurs en grafische ontwerpers dichter bij huis laten werken en meer videospelen ontwikkelen. Het team bestaat uit diverse mensen met een passie voor games, waaronder programmeurs, game developers, illustrators en 3D-animatiespecialisten. Momenteel zijn er drie mensen aan de slag in Geel. Bedoeling is om toekomstgericht het team in Geel verder te laten groeien en meer afgestudeerde studenten bij te betrekken.