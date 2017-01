De meisjes U17 van VC Geel wonnen vlot van Laakdal met 3-0. Janne Van Laer en Merel Hufkens bedienden in set 1 vlot de Geelse aanvallers. In set 2 werd de winning-mood verdergezet met 25-23 winst. In set 3 sloeg Ianthe Put met 12 goede opslagen op rij een grote bres in de Laakdalse afweer. Een mooie opsteker voor de topper van volgend weekend tegen leidersploeg St-Janskring Herentals.