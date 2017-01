Geelse TTC A – Eeklo A : 12 – 4

Op het eerste zicht behaalde de eerste herenploeg van tafeltennisclub Geelse TTC opnieuw een ruime overwinning. Maar er diende toch geknokt te worden voor elk punt. Eeklo beschikt immers over tafeltennissers met een “aparte” stijl. Non stop rechtdoor in de afslagen bleek het moto. Eerste slachtoffer was Kristof Van Reusel. Hij verloor zijn eerste partij met 10-12 in een bel. Alfredo Garcia liet zich niet verrassen. Hij won zelfs tweemaal vóór de pauze. Kristof Van Reusel verloor ook zijn tweede partij, net als Kristof Leysens. Hun aanvallend spel bracht niet het gewenste resultaat. Danny Gesquière bleef de meester-tacticus en zorgde ervoor dat Geelse TTC A een 5-3 voorsprong bij de pauze bijeen speelde. Eeklo geloofde echter nog in puntenwinst. Ditmaal moest Alfredo Garcia de nederlaag incasseren en de tweepuntenvoorsprong van Geelse werd gehalveerd. Het was de winst van Kristof Van Reusel die de definitieve wending bracht. Het startschot voor de zegetocht van de plaatselijke ploeg was gegeven. Danny Gesquière werd de man van de match met vier op vier. Kristof Leysens en Alfredo Garcia werden driemaal de winnaar en Kristof Van Reusel tweemaal.

Geelse TTC B – Antwerpen B : 9 – 7

In de heenronde kon geen afstand genomen worden van de Antwerpenaars en werden de punten gedeeld. Ditmaal wilde Geelse TTC B absoluut de driepuntenwinst. Concentratie alom dus, maar ook bij de bezoekers. Dezen gingen met dezelfde intentie van start. Het lukte hen. De B-ploeg kreeg een 1-4 achterstand aan de tafeltennisbroek. Enkel Ivan Camps kon immers voor een eerste winstpunt zorgen. De Gelenaars begrepen het gevaar en zowel Theo Van de Ven als Koen Bertels en opnieuw Ivan Camps dichtten de kloof Ruststand : 4 – 4. De wedstrijd bleef in evenwicht. Verloor Hans Nys ook zijn derde partij, Theo Van de Ven kon deze rechttrekken met een zege : 5 – 5. Vervolgens moest Koen Bertels de wet van de sterkste ondergaan. Ditmaal was het Ivan Camps die kon herstellen : 6 – 6. Wat er dan gebeurde is met geen pen te beschrijven. De climax van de thriller was aangebroken. Eerst won Theo Van de Ven met 11 – 9 in een bel zijn vierde wedstrijd en bracht zijn ploeg op 7 – 5 voorsprong. Dan was het de beurt aan Hans Nys. Hans kon eveneens een vijfde en beslissende set afdwingen. Daarin kwam hij 6 – 10 achter. Hij kwam echter helemaal terug tot 10 – 10. Maar zijn opponent kreeg nog tweemaal de kans om de winst naar zich toe te trekken. Het was tenslotte Hans die magistraal met 14-12 uitmaakte. Het achtste winstpunt was binnen. Geelse rook de kans en het was Koen Bertels tenslotte die voor het negende punt zorgen. Niet minder dan vier volle uren duurde de wedstrijd….