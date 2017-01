Vorig jaar daalde de inbraken en de pogingen tot in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout met 25% ten opzichte van 2015. Vorig jaar werden 135 woninginbraken vastgesteld en daarnaast registreerde de lokale politie ook 73 pogingen tot inbraak. Dit is het laagste aantal inbraken in de afgelopen zes jaar. De grootste daling ten opzichte van 2015 werd genoteerd in Meerhout. Daar zijn het aantal inbraken gehalveerd. Per 1 000 huishoudens werden in de zone acht gezinnen geconfronteerd met een (poging) inbraak. In 94 procent van de woninginbraken ging het om het hoofdverblijf. In 35% van de gevallen bleef het bij een poging. In twee op de drie gevallen raakten de inbrekers binnen. In het tweede semester zien we dat er minder inbraken effectief lukten. In deze periode bleef het bij 37% van de geregistreerde inbraken bij een poging. In de eerste zes maanden van 2016 was dit 33%. Opvallend dit jaar zijn de sterke verschillen in slaagpercentage tussen de gemeenten. Het hoogste slaagpercentage vinden we in Geel (68%), het laagste in Meerhout (43%). Het slaagpercentage is afhankelijk van verschillende factoren: de omgeving van de woning, de beveiliging van de woning, de professionaliteit van de daders, de aangiftebereidheid van de pogingen. Net zoals de voorgaande jaren is er een piek tijdens de donkere maanden (januari – februari en oktober – november - december). In deze vijf maanden registreerde men 65% van al de inbraken. De meerderheid van de inbraken gebeurde overdag. Drie vierde van de inbraken gebeurde tussen 12 en 22 uur, met een piek tussen18 en 20 uur. Donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond waren de populairste momenten om in te breken. De inbrekers maakten voornamelijk juwelen (halskettingen, ringen, horloges, armbanden en oorbellen), cash geld en computers (laptop, …) buit. In meer dan de helft van de inbraken werd er aan de achterkant van de woning een raam of deur opengebroken.