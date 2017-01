Vanaf volgend academiejaar herschikt de Thomas More hogeschool haar aanbod in de Kempen. De businessopleidingen worden samengebracht op de campus in Geel. Winkel- en Retailmanagement , Events & Creatie en Medical Management Assistant (beide van Office Management), verhuizen in september naar Geel. Men verwacht dat de businessunit in Geel tijdens het volgend academiejaar ongeveer 800 studenten zal tellen. De concentratie van de businessopleidingen in Geel levert de studenten een reeks voordelen op. Het aantal keuzepakketten in en over de trajecten heen stijgt, waardoor de studenten de inhoud van hun opleiding nog meer zelf kunnen vormgeven. Studenten van verschillende trajecten kunnen gemakkelijker samen aan grotere projecten werken en mekaar daarbij versterken.

Turnhout profileert zich als ‘Campus in beweging’ met opleidingen in Gezondheidszorg, Onderwijs en Sport. De herschikking versterkt de synergie tussen de opleidingen op beide campussen en de studenten krijgen meer keuzemogelijkheden.