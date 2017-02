De stad organiseert op vrijdag 10 februari een cursus reanimeren en defibrilleren voor Geelse verenigingen die aangesloten zijn bij een adviesraad. Het doel van de opleiding is zoveel mogelijk mensen leren reanimeren en defibrilleren met een automatische externe defibrillator (AED). Zo vergroten de overlevingskansen bij een hartstilstand. De cursus wordt gegeven door Rode Kruis Geel in Veiligheidshuis Ter Stokt. Deelname is gratis. Inschrijven kan met het online formulier op de stedelijke website of via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Je kan maximum met twee personen per vereniging inschrijven. Je ontvangt een bevestiging van je deelname. Indien er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, wordt een nieuwe datum voorgesteld.