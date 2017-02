Sinds vandaag mogen oude bussen niet meer rijden in de stad Antwerpen door de invoering van de lage emissiezone. Vervoersmaatschappij De Lijn wil die oude bussen naar de Zuiderkempen sturen. In Mol tekende het gemeentebestuur al verzet aan, maar Open VLD gemeenteraadslid Luc Verguts interpelleert over deze kwestie tijdens de komende gemeenteraad in Geel. Ook de denktank Denk Geel van Beweging.net Geel, het vroegere ACW, vraagt aan alle Geelse gemeenteraadsleden om nu in actie te schieten en deze oude bussen in Geel te verbieden en dat de stad Geel zich ook aansluit bij het protest van andere Kempense gemeenten.